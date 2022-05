Maria Chiara Giannetta, la rivelazione sul fidanzato: sorprende tutti (Di venerdì 6 maggio 2022) Maria Chiara Giannetta, il capitano “Anna Olivieri” in Don Matteo 13, si è lasciata andare ad una rivelazione sulla sua vita privata: l’attrice ha sorpreso tutti i suoi fan E’… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 6 maggio 2022), il capitano “Anna Olivieri” in Don Matteo 13, si è lasciata andare ad unasulla sua vita privata: l’attrice ha sorpresoi suoi fan E’… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

trash_italiano : L’outfit di Chiara Ferragni. #MetGala [via IG Fabio Maria Damato] - _shadowsofme : RT @aboredunicorn_: Le espressioni di Maria Chiara Giannetta, thread ? #DonMatteo13 - ginnlemon : comunque maria chiara giannetta made me gay - LEBBY4EVER : RT @lupainthenorth: quanto cavolo è immensa maria chiara giannetta ???????? mi si è spezzato il cuore per anna ?? #donmatteo13 - LEBBY4EVER : RT @stressedfra: tweet d’apprezzamento per Maria Chiara con questo vestito????? semplicemente stupenda #DonMatteo13 -