Il ds Capozucca: 'Agostini non è scelta di ripego, il Cagliari non intende retrocedere' (Di venerdì 6 maggio 2022) Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari che in occasione della presentazione del nuovo allenatore Alessandro Agostini, promosso dalla... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Stefano, direttore sportivo delche in occasione della presentazione del nuovo allenatore Alessandro, promosso dalla...

Advertising

Veg_Markuz : @iosonorossoblu Agostini è riuscito a fare una conferenza in cui sostanzialmente non ha detto nulla. È giusto così… - TuttoMercatoWeb : Capozucca e Agostini in coro: 'Futuro? Ora dobbiamo pensare solo a Salernitana-Cagliari' - TuttoMercatoWeb : Capozucca: 'Agostini non è una scelta di ripiego, il Cagliari non intende retrocedere' - Calcio_Casteddu : ?? Il #Cagliari prova a uscire fuori dalla bufera ?? Dopo l'esonero di #Mazzarri, ecco #Agostini ?? La conferenza de… - TuttoFanta : ??#CAGLIARI: tra poco #Capozucca interverrà al fianco di #Agostini nella conferenza stampa ?? -