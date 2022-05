Usa: violento tornado in Oklahoma, ingenti danni (Di giovedì 5 maggio 2022) Un violento tornado ha provocato ieri sera gravi danni nella città di Seminole, nello Stato di Oklahoma, a circa 80 chilometri a sudest di Oklahoma City: lo riportano i media statunitensi, che parlano ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) Unha provocato ieri sera gravinella città di Seminole, nello Stato di, a circa 80 chilometri a sudest diCity: lo riportano i media statunitensi, che parlano ...

Advertising

NuovoSud : Usa, violento tornado a Oklahoma City: ingenti i danni - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Usa, violento #tornado in #oklahoma: palazzi abbattuti e strade coperte di macerie - MemorieDelPene : @EsercitoCrucian Il bello è che quel fascista di Mughini 2 secondi prima dice che la guerra non è un modo per risol… - ilmessaggeroit : Usa, violento #tornado in #oklahoma: palazzi abbattuti e strade coperte di macerie - DEMartema : @sandraamurri1 @GuidoCrosetto Sempre e comunque meno. Loro si difendono a casa loro gli altri gli bombardano la cas… -