Papa Francesco arriva sulla sedia a rotelle | da giorni soffre di un problema al ginocchio

Advertising

Avvenire_Nei : #Ucraina Impagliazzo: dal #Papa grande coraggio, sono a Mosca i destini della guerra - fattoquotidiano : Il Papa critica la Nato 'Abbaia contro Mosca', e vuole vedere Putin - repubblica : Ville, yacht e orologi di lusso: i segreti del patriarca Kirill e l'attacco a papa Francesco [dalla nostra inviata… - Agenpress : Vaticano. Papa Francesco in sedie a rotelle. Sala stampa, ha fatto infiltrazione, deve riposare… - giuseppelacara : Papa Francesco sfida Vladimir Putin: “Incontriamoci a Mosca”. E accusa la Nato: “Lo avete provocato” -

"Giuro che sono una brava cattolica", aggiunge Madonna si è appellata non a un emissario divino bensì al social network dell'uccellino per chiedere adi essere ricevuta. La regina del ...Un sorridenteè arrivato stamani, all'udienza con le partecipanti all'Assemblea plenaria dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali in carrozzina. Il Pontefice da giorni soffre di un ...A quanto si apprende, il Papa ha utilizzato oggi la sedia a rotelle - per entrare in Aula Paolo II e incontrare le religiose dell'Uisg - a causa del dolore che persiste al ginocchio destro e in ottemp ..."Ciao Papa Francesco, sono una brava cattolica, lo giuro! Voglio dire, non bestemmio! Non mi confesso da decenni", scrive la celebre popostar Madonna in un suo tweet diretto al pontefice, taggando pro ...