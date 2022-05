(Di giovedì 5 maggio 2022) E alla fine la spunta sempre Rafa.una vittoria allacontro, salvando quattronel tie - break del terzo set e vincendo in quasi tre ore e un quarto di partita: 6 ...

Advertising

La Gazzetta dello Sport

, da fenomeno, ha salvato due match - point con la palla corta, mai adottata in partita: lo spagnolo avanza ai quarti di finale, dove giocherà Alcaraz. I primi due set Nel primo parziale Rafa ......alla numero uno in classifica (che i tre si sono suddivisi) ed un recordper i tre fenomeni. Per tanti anni i tifosi hanno amato la 'Fedal', storica rivalità tra Roger Federer e Rafael,... Nadal infinito: annulla 4 match point e piega Goffin. Ai quarti trova Alcaraz Novanta minuti al Santiago Bernabeu, lo stadio del 'suo' Real Madrid possono essere lunghissimi. L'hanno imparato generazioni di campioni, ...Si entra nella fase cruciale del Masters 1000 Madrid con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti presenti negli ottavi di finale con l'ambizione di potersi ...