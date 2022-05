Lotus Emira - La GT4 è pronta per correre nel 2023

Advertising

MotoriSuMotori : Lotus: oggi sarà presentata una nuova versione della Emira - - Asgard_Hydra : Lotus anticipa una Emira dedicata alla pista? Domani il reveal ufficiale -

La C43 AMG scambia il 3.0 V6 sovralimentato per l'M139, l'ormai molto comune 2.0 turbo a quattro cilindri della A45 S AMG, che si trova anche in una certa. Ad ogni modo, la vettura è ...... primo SUV del marchio: sarà commercializzato nel 2023 Dopo aver lanciato la, ultima vera supercar a motore endotermico, il marchioha finalmente fatto il primo passo verso un 'nuovo ...Realizzata sulla versione con motore V6 Toyota da 400 CV, la vettura è nelle fasi finali di messa a punto e verrà consegnata ai clienti-piloti negli ultimi mesi dell'anno ...The hugely anticipated race car from the British carmaker, took to the track to show off its incredible performance capabilities.