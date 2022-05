Incendio Prima Porta | Torquati | collaborazione con Comune per assistenza

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma – “Sebbene gli interventi die supporto alle famiglie evacuate dalla palazzina Erp (Edilizia Residenziale Pubblica), interessata dall’di lunedì scorso a, non siano di nostra diretta competenza, in questi giorni come Municipio ci siamo attivati per ridurre il più possibile i disagi ai residenti coinvolti.” “Dopo il sopralluogo di ieri, e a seguito delle interlocuzioni con la Protezione Civile di Roma Capitale, che ringrazio, tutte le famiglie che hanno richiesto l’alloggiativa, dal 9 maggio e fino alla fine del mese, saranno ospitate in una struttura ricettiva del nostro municipio.” “Questa soluzione ha scongiurato l’allontanamento dei cittadini dai quartieri in cui lavorano o frequentano le scuole, limitando il più possibile ulteriori difficoltà negli ...