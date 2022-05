Il salmone secondo Stephen King (Di giovedì 5 maggio 2022) Quando il Re parla, o meglio, scrive, è difficile che passi inosservato. Neppure se racconta quello che prepara per una normale cena in casa. È storia recente il tweet di Stephen King sul salmone che stava per cucinare al microonde e che ha scatenato dibattiti e polemiche, tra fans gourmet che propongono soluzioni alternative e aspiranti critici letterari e gastronomici che bollano la sua ricetta come un vero racconto dell’orrore. Scrive King: «Cena: prendi un bel filetto di salmone al supermercato, non troppo grande. Mettici sopra un po’ di olio di oliva e succo di limone. Avvolgilo in carta da cucina umida. Cuocilo nel microonde per tre minuti o giù di lì. Mangialo. Magari aggiungi un’insalata». Reazioni immediate e disgustate dei fan: «Questa è forse la storia dell’orrore più breve che tu abbia mai ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 5 maggio 2022) Quando il Re parla, o meglio, scrive, è difficile che passi inosservato. Neppure se racconta quello che prepara per una normale cena in casa. È storia recente il tweet disulche stava per cucinare al microonde e che ha scatenato dibattiti e polemiche, tra fans gourmet che propongono soluzioni alternative e aspiranti critici letterari e gastronomici che bollano la sua ricetta come un vero racconto dell’orrore. Scrive: «Cena: prendi un bel filetto dial supermercato, non troppo grande. Mettici sopra un po’ di olio di oliva e succo di limone. Avvolgilo in carta da cucina umida. Cuocilo nel microonde per tre minuti o giù di lì. Mangialo. Magari aggiungi un’insalata». Reazioni immediate e disgustate dei fan: «Questa è forse la storia dell’orrore più breve che tu abbia mai ...

