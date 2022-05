(Di giovedì 5 maggio 2022)– È stato installato ieri mattina, in via, il cantiere per la realizzazione delcon annessa riqualificazione dell’importante arteria stradale che collega il quartiere di Nuova Florida con la Marina di, al fine di poter garantire la mobilità sostenibile del territorio. Iprevedono il rifacimento dell’intero manto stradale lungo tutto ildi via, con la costruzione – ai margini della carreggiata – di un itinerarioriservato a pedoni e ciclisti. Ilsarà lungo oltre 1.800 metri e per l’intero tratto oggetto di riqualificazione è prevista la realizzazione della ...

Advertising

GrilliniArdea : Finalmente una vera #PistaCiclabile ad #Ardea! Partito il cantiere di via Forlì per riqualificazione viale da Nuova… - CorriereCitta : Ardea. Addio buche e immondizia: iniziano i lavori di riqualifica di via Forlì - DedemItalia : Installate due nuove ???????????? ?????????????????????? al Comune Di Ardea. “Abbiamo offerto un altro servizio ai nostri cittadini”… - linkmotorsepoca : Lancia Ardea 4 marce, anno 1951, conservata, targhe e documenti originali. Matching number - € 11400 Veicolo propo… -

Il Faro online

(leggi qui: Roma si fa il termovalorizzatore:i rifiuti, diventano energia ). Gualtieri ha ... rappresenterebbe un'evidente ingerenza sui comuni di confine (Albano ede poi Pomezia) poiché si ...Secondo gradino della classifica in solitaria anche perdella caduta casalinga della Fonte ...0 Santa Maria delle Mole - Atletico Acilia 1 - 1 Ostiantica - Morandi 2 - 0 Monte Mario - Virtus... Ardea, al via i lavori per realizzare un nuovo percorso ciclopedonale in via Forlì Non ci sono parole per descrivere l’orrore che sembrerebbe essere stato perpetrato ai danni di un povero cane – ritrovato mutilato e “svuotato” all’interno – rinvenuto in un terreno situato lungo Via ...(MeridianaNotizie) Ardea, 4 maggio 2022 – È stato installato questa mattina, in via Forlì, il cantiere per la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale con annessa riqualificazione ...