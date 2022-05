Madame scaletta concerti 2022: ecco i brani che canterà in tour (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ieri sera ha preso il via il “Madame in tour“, che ha visto la giovanissima artista far esplodere l’Alcatraz di Milano con un concerto davvero sorprendente che ha registrato il tutto esaurito. L’esordio di Madame a Milano, infatti, segna un punto importante per la sua carriera perchè, finalmente, dopo aver rimandato più volte i concerti a causa dell’emergenza sanitaria, quello di ieri è stato il suo primo concerto del suo primo tour in giro per l’Italia: siete pronti a scoprire la scaletta? Durante il suo primo tour, Madame presenterà non solo il suo album d’esordio, ma anche i singoli che hanno contraddistinto la sua carriera come “Sciccherie”, “17“, il duetto con Marco Mengoni sulle note di “Mi fiderò” e “L’anima” con Marracash. Date ... Leggi su zon (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ieri sera ha preso il via il “in“, che ha visto la giovanissima artista far esplodere l’Alcatraz di Milano con un concerto davvero sorprendente che ha registrato il tutto esaurito. L’esordio dia Milano, infatti, segna un punto importante per la sua carriera perchè, finalmente, dopo aver rimandato più volte ia causa dell’emergenza sanitaria, quello di ieri è stato il suo primo concerto del suo primoin giro per l’Italia: siete pronti a scoprire la? Durante il suo primopresenterà non solo il suo album d’esordio, ma anche i singoli che hanno contraddistinto la sua carriera come “Sciccherie”, “17“, il duetto con Marco Mengoni sulle note di “Mi fiderò” e “L’anima” con Marracash. Date ...

Advertising

ZON_Tweet : L'esordio dal vivo di @sonolamadame1 è stato esplosivo: siete pronti a scoprire quali brani ci sono in #scaletta ?… - Laura41561742 : VI PREGO USCITEMI LA SCALETTA DI MADAME ???? #Madame #madameintour - RtVecchio : Madame che si confonde tra il pubblico su Voce, ultimo brano in scaletta. @sonolamadame1 #madame #milano - dammilalun4 : skst ma in che senso madame non ha messo in scaletta vergogna aka una delle song migliori dell’album?! - proteggimifedee : Sapete qual è la scaletta per il concerto di #madame? -