Lazio, ancora out Pedro: salta anche la Sampdoria (Di mercoledì 4 maggio 2022) . L'attaccante spagnolo non ha recuperato In casa Lazio è entrata ormai nel vivo la preparazione in vista del match di sabato sera contro la Sampdoria. In quel di Formello è ancora assente Pedro, che quindi starà ai box anche per la sfida contro i blucerchiati. Per il resto Sarri ha la rosa al completo, con il ballottaggio tra Leiva e Cataldi che pare essere l'unico dubbio. La seduta ha preso il via con il classico lavoro di riscaldamento e attivazione muscolare. A seguire esercitazioni tecnico-tattiche e consueta partitella, con le due squadre schierate con il 4-3-3. Domani appuntamento nel pomeriggio, a soli due giorni da Lazio-Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

