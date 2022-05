Coyote attacca una bambina di due anni che giocava sulla spiaggia: ricoverata in ospedale con ferite alla testa – VIDEO (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una bambina di due anni è stata aggredita da un Coyote mentre giocava sulla spiaggia con un altro bimbo e due donne. La scena, avvenuta ad Huntington Beach, in California, nei giorni scorsi, è stata immortalata da una delle telecamere di sicurezza presenti al lido e pubblicate da Fox News: nelle immagini si vede l’animale sbucare dal nulla con passo felpato e avventarsi sulla bimba. Un attacco lampo, durato in tutto 12 secondi, seguito dal tempestivo intervento dei presenti, che sono riusciti a togliere la piccola dalle sue fauci e metterlo in fuga. Trasportata d’urgenza in ospedale, ha riportato ferite alla testa e al collo, ma non è in pericolo di vita. Nelle scorse ore, la polizia californiana ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Unadi dueè stata aggredita da unmentrecon un altro bimbo e due donne. La scena, avvenuta ad Huntington Beach, in California, nei giorni scorsi, è stata immortalata da una delle telecamere di sicurezza presenti al lido e pubblicate da Fox News: nelle immagini si vede l’animale sbucare dal nulla con passo felpato e avventarsibimba. Un attacco lampo, durato in tutto 12 secondi, seguito dal tempestivo intervento dei presenti, che sono riusciti a togliere la piccola dalle sue fauci e metterlo in fuga. Trasportata d’urgenza in, ha riportatoe al collo, ma non è in pericolo di vita. Nelle scorse ore, la polizia californiana ha ...

