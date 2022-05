Raduni - Il 18 e 19 giugno torna Panda a Pandino

(Di martedì 3 maggio 2022) L'idea nasce da una boutade sui social: Perché non organizzare un raduno di?. Così, da qualche anno a questa parte, l'epicentro della passione per l'utilitaria Fiat si è spostato nel Cremonese, a una trentina di chilometri da Milano. E dopo anni di fermo forzato a causa della pandemia, finalmente si replica: l'edizione 2022 si terrà nel weekend del 18 e 19. Il programma. Asono atteseprovenienti da tutta Europa. L'obiettivo è battere il record, 695 vetture, registrato nel 2019 da una manifestazione che, dal primo raduno datato 2017, ha visto crescere costantemente il numero di partecipanti, anche grazie al seguito creatosi intorno alla pagina Facebook dedicata. Una volta accolti i pandisti, nel pomeriggio di sabato 18 inizieranno diverse attività: dal giro in ...

Advertising

PressMareItalia : Per gli #appassionati di #auto d'altri tempi si avvicina la #stagione ideale per '#sfrecciare' sugli esemplari del… -

Agenzia ANSA

... Verona il 12e Bordighera il 5 agosto , nda) nei quali riproporremo integralmente l'album. ...Banco già nella sua formazione storica si recò a Bollate per partecipare a uno dei primissimi...Il presidente Raisi Il 19del 2021, con 17,9 milioni di voti, Raisi è diventato presidente ... Durante tutto l'anno, le forze di sicurezza hanno disperso pacificidi parenti in cerca di ... Santa conferma grandi eventi, raduno Riva e Samuel dei Subsonica S'intitola "In 500 nella terra del Gattopardo", l'ottavo appuntamento, fissato per il prossimo 5 giugno, con la macchina Fiat che ancora infiamma tantissimi appassionati e non. Palma di Montechiaro ...Si svolgerà a Legnano, e non a Saronno come inizialmente programmato, il prossimo raduno open di Italia Softball U14 in programma per giovedì 2 giugno dalle ore 10.30 alle 17. All'attività che si ...