Alan Friedman emula il Cavaliere: a "L'Aria che tira" pulisce la sedia dov'era seduto Conte (Di martedì 3 maggio 2022) A Silvio Berlusconi andò benissimo, tanto da fargli recuperare più di un punto alle elezioni del 2013, portandolo al pareggio con il Pd di Bersani. Ricordate? Da vero mago della comunicazione tv, il Cavaliere – all'epoca ospite di Michele Santoro – prima di sedere sulla sedia che prima aveva ospitato i glutei dell'arcinemico Marco Travaglio, la pulì con un fazzoletto. Una sorta di esorcismo che piacque a tutti, ad eccezione della premiata coppia di Annozero. Non uguale fortuna ha trovato invece il giornalista Alan Friedman, che ha voluto imitare Berlusconi spolverando in diretta televisiva a L'Aria che tira, su La7, la sedia usata poco prima da Giuseppe Conte.

