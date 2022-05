Advertising

francobus100 : Firenze, litigano dal barbiere e quando esce lo accoltella - zazoomblog : Firenze litigano dal barbiere poi escono in strada e scattano le coltellate - #Firenze #litigano #barbiere #escono - iltirreno : ?? VIOLENZA IN CITTA' - Due uomini hanno iniziato a prendersi a maleparole all'interno di un parrucchiere: uno ha co… - corrierefirenze : #Firenze, litigano dal barbiere e quando esce lo accoltella -

... nella doccia c'è il coniglio Lelli - foto MAI FERMI - Casa Levi D'Ancona - Brunetti aè ... E poi lei e Alessio, eccome. Si amano maperché a volte ad Alessio manca lo spazio, ...Non facciamoci strane illusioni: asi dice che sono come i ladri di Pisa: di giorno, di notte stanno insieme". Ma in Italia un centro alla Macron non esiste. Il motivo, dice Renzi, è ...Cronaca - Il delitto è avvenuto a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. Le vittime sono Salvatore Andronico, 66 anni, e il figlio Simone Andronico, 31. L'autore è stato arrestato. La strage ...Leggi anche > Firenze, 14enne investito e ucciso: camminava sulle strisce pedonali Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia, i due avrebbero iniziato a litigare all'interno di un negozio ...