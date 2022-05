Russia e Ucraina, cronaca di una evoluzione pop (Di domenica 1 maggio 2022) La Russia è tristemente balzata agli onori della cronaca per la guerra contro l’Ucraina, un conflitto che sta interessando l’opinione pubblica mondiale e che conta ogni giorno preoccupanti bollettini di L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 1 maggio 2022) Laè tristemente balzata agli onori dellaper la guerra contro l’, un conflitto che sta interessando l’opinione pubblica mondiale e che conta ogni giorno preoccupanti bollettini di L'articolo proviene da il manifesto.

repubblica : Guerra Russia-Ucraina, Orsini rimosso dall'osservatorio della Luiss: 'Non sara' piu' il direttore' - riotta : Nella città ucraina di Kherson occupata dai russi censurato il web, imposto il rublo come valuta: davvero possiamo… - CarloCalenda : La linea di @Azione_it sulla guerra: 1) non esiste alcuna giustificazione/attenuante per l’invasione russa; 2) l’Oc… - GigiEinaudi : @RaffaelloLupi @Pol_INcorrect_ @bobocraxi @atonitoperdido Salvini chiede la fine delle sanzioni alla Russia e di no… - controloore : @matteosalvinimi @nonelarena Uno che si dice patriota,poi vorrebbe che l'Ucraina si cali le braghe, davanti alla Russia. -