Raiola | il messaggio di Matthijs de Ligt | ' Caro Mino'

(Di domenica 1 maggio 2022) ", non credo davvero di essere pronto per scrivere questoe non penso che lo sarò mai". Inizia così ilchedeinvia al suo agente, morto ieri all'...

"Caro Mino, non credo davvero di essere pronto per scrivere questo e non penso che lo sarò mai". Inizia così il messaggio che Matthijs de Ligt invia al suo agente Mino Raiola, morto ieri all'età di 54 anni. "È troppo presto per noi giocatori, per la tua famiglia ma soprattutto per te. Avevi così tanti sogni da ..."