Morte Piero Sonaglia assistente di studio di Amici di Maria de Filippi | aperta un’inchiesta sul decesso

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 5 aprile 2022) Qualche giorno fa la grande famiglia Mediaset è stata sconvolta dalla notizia della scomparsa di, storicodideceduto al termine di una partita di calcetto. In queste ore è statasull’accaduto, al fine di accertare le cause della sua. Sono due, infatti, le ipotesi che al momento sono state fatte sulle cause del malore che ha accusato sul campo sportivo., disposti alcuni esami per fa luce sulladell’Mediaset In questi giorni moltissimi volti Mediaset sono tornati sui social per commentare ladi, storicodi ...