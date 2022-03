Ucraina: paura attacco nucleare, in Belgio boom di pillole anti-radiazioni a base di iodio (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’inizio dell’ invasione russa in Ucraina e i combattimenti intorno alla centrale nucleare di Cernobyl hanno innescato in Belgio un boom della domanda di compresse anti-radiazioni a base di iodio.... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’inizio dell’ invasione russa ine i combattimenti intorno alla centraledi Cernobyl hanno innescato inundella domanda di compressedi....

Advertising

MediasetTgcom24 : 'Mamma, ho paura, bombe anche su civili', ambasciatore ucraino legge un Sms di un soldato russo #ucraina #onu… - fanpage : 'Lei è venuto in Polonia, non a Kiev, non al confine, perché ha paura' La reazione di Boris Johnson è diventata vi… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Mamma, ho paura, bombe anche sui civili', l'sms di un soldato russo #ANSA - cleghio : RT @Ci1812: Niente funerali per i caduti in guerra russi. Saranno cremati, . Giovani vite spezzate: chissà quanti di loro erano d’accordo d… - liberobatt : In viaggio per l’Ucraina, uscendo da Kiev. La paura, la rabbia sul pullman degli italiani in fuga (Corriere della S… -