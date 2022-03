Keith Lee: “I problemi con la mia condotta in WWE? Vi dico la verità” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Uno degli ultimi arrivati in All Elite Wrestling, Keith Lee, è stato recentemente intervistato da Joseph Staszewski del New York Post. Quando gli è stato chiesto delle voci secondo cui Lee avrebbe avuto “un problema di condotta” all’interno del backstage della WWE, l’atleta ha prontamente smentito i rumor: “In fin dei conti, ti dirò, somiglio molto ai ragazzi della vecchia scuola. Non faccio attenzione ad internet in quel modo, e non faccio caso alle app“. “Se una cosa non è vera, perché darle peso?” Lee continua: “Ogni tanto posto sui social, o lo fa la persona che mi aiuta con il mio account, postando qualche cosa che possa provare ad essere positiva per gli altri o per promuovere ciò che faccio qui in AEW, specialmente ora. Questo è quello che penso. Se una cosa non è vera, perché dovrei darle peso? Sembrerò pure ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 2 marzo 2022) Uno degli ultimi arrivati in All Elite Wrestling,Lee, è stato recentemente intervistato da Joseph Staszewski del New York Post. Quando gli è stato chiesto delle voci secondo cui Lee avrebbe avuto “un problema di” all’interno del backstage della, l’atleta ha prontamente smentito i rumor: “In fin dei conti, ti dirò, somiglio molto ai ragazzi della vecchia scuola. Non faccio attenzione ad internet in quel modo, e non faccio caso alle app“. “Se una cosa non è vera, perché darle peso?” Lee continua: “Ogni tanto posto sui social, o lo fa la persona che mi aiuta con il mio account, postando qualche cosa che possa provare ad essere positiva per gli altri o per promuovere ciò che faccio qui in AEW, specialmente ora. Questo è quello che penso. Se una cosa non è vera, perché dovrei darle peso? Sembrerò pure ...

