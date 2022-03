Chi è Olena Zelenska, la first lady ucraina moglie di Volodymyr Zelensky (Di mercoledì 2 marzo 2022) Chi è Olena Zelenska? Il suo nome rimbalza sulle pagine della cronaca e dei siti web in queste ore e qualcuno l’ha già scelta come volto femminile della resistenza ucraina, ma chi è in realtà la donna? Chi segue la politica internazionale in questo momento sa bene che Olena Zelenska è quella che possiamo definire la first lady ucraina, moglie di Volodymyr Zelensky e mamma dei suoi figli. Anche lei, proprio come suo marito, ha deciso di non lasciare il Paese e così vive la sua vita in una località segreta per proteggere i suoi bambini ma senza rinunciare alla chiamata alla resistenza ai suoi connazionali invitati a difendere la propria casa. Una settimana fa la loro vita come quella di migliaia di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Chi è? Il suo nome rimbalza sulle pagine della cronaca e dei siti web in queste ore e qualcuno l’ha già scelta come volto femminile della resistenza, ma chi è in realtà la donna? Chi segue la politica internazionale in questo momento sa bene cheè quella che possiamo definire ladie mamma dei suoi figli. Anche lei, proprio come suo marito, ha deciso di non lasciare il Paese e così vive la sua vita in una località segreta per proteggere i suoi bambini ma senza rinunciare alla chiamata alla resistenza ai suoi connazionali invitati a difendere la propria casa. Una settimana fa la loro vita come quella di migliaia di ...

