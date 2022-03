Caselle, con l’estate voli diretti su Atene e Santorini (Di mercoledì 2 marzo 2022) Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, scalda i motori in vista dell’estate e annuncia 2 nuovi collegamenti internazionali in partenza dall’Aeroporto di Torino: dal 27 maggio sarà operativa la rotta Torino-Atene e dal 4 luglio sarà attivo il collegamento alla volta di Santorini. Il volo per Atene avrà 2 frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì) e prevede un’offerta di 12.000 posti in vendita, mentre quello per Santorini decollerà ogni lunedì, con un’offerta totale pari a 6.800 posti. In vista della Summer ’22, l’avvio delle 2 nuove rotte accorcia le distanze tra il Piemonte e la Grecia, garantendo un’offerta di voli comodi e a prezzi concorrenziali per volare in tutta facilità alla volta della capitale ellenica e ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, scalda i motori in vista dele annuncia 2 nuovi collegamenti internazionali in partenza dall’Aeroporto di Torino: dal 27 maggio sarà operativa la rotta Torino-e dal 4 luglio sarà attivo il collegamento alla volta di. Il volo peravrà 2 frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì) e prevede un’offerta di 12.000 posti in vendita, mentre quello perdecollerà ogni lunedì, con un’offerta totale pari a 6.800 posti. In vista della Summer ’22, l’avvio delle 2 nuove rotte accorcia le distanze tra il Piemonte e la Grecia, garantendo un’offerta dicomodi e a prezzi concorrenziali per volare in tutta facilità alla volta della capitale ellenica e ...

Advertising

nuovasocieta : Caselle, con l’estate voli diretti su Atene e Santorini - CoseNostre_OL : Ritorno alla (quasi) normalità per il Centro Incontro Caselle di: Paolo Ribaldone #AmbrogioMartufi… - Roberta_Siro : RT @junews24com: #Juventus in partenza da Caselle destinazione Firenze ?? Domani la sfida di #CoppaItalia con la #Fiorentina - VIDEO ESCLUS… - mario_sprovieri : RT @junews24com: #Juventus in partenza da Caselle destinazione Firenze ?? Domani la sfida di #CoppaItalia con la #Fiorentina - VIDEO ESCLUS… - AntonioIannot18 : RT @junews24com: #Juventus in partenza da Caselle destinazione Firenze ?? Domani la sfida di #CoppaItalia con la #Fiorentina - VIDEO ESCLUS… -