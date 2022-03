Calciomercato, Lazio alla ricerca di difensori: spunta Zubeldia (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Lazio è già sul mercato per provare a rafforzare la formazione in vista della prossima stagione e punta su Zubeldia Nella lista degli obiettivi di Calciomercato della Lazio è spuntato un nome nuovo: quello di Igor Zubeldia. Si tratta di un centrale difensivo, classe 1997, in forza al Real Sociedad. Questo nome si aggiunge ai nomi di Romagnoli e Casale, mentre Patric e Luiz Felipe sembrano pronti a voler lasciare la formazione biancoceleste. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Laè già sul mercato per provare a rafforzare la formazione in vista della prossima stagione e punta suNella lista degli obiettivi didellato un nome nuovo: quello di Igor. Si tratta di un centrale difensivo, classe 1997, in forza al Real Sociedad. Questo nome si aggiunge ai nomi di Romagnoli e Casale, mentre Patric e Luiz Felipe sembrano pronti a voler lasciare la formazione biancoceleste. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

persemprecalcio : ??? Maurizio #Sarri prepara la lista dei desideri per il #calciomercato estivo: due i nomi fatti dal tecnico biancoc… - LazioNews_24 : Il punto sugli esuberi in casa #Lazio - sassuolonews : Maxime Lopez Lazio, lo vuole Sarri: la richiesta del Sassuolo è alta #calciomercato - LazioNews_24 : #Zubeldia è il nuovo nome per la difesa della #Lazio - CalcioOggi : Calciomercato Lazio, Tare punta il Papu Gomez: la situazione - Lazio News 24 -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Calciomercato, Lazio alla ricerca di difensori: spunta Zubeldia La Lazio è già sul mercato per provare a rafforzare la formazione in vista della prossima stagione e punta su Zubeldia Nella lista degli obiettivi di calciomercato della Lazio è spuntato un nome nuovo: quello di Igor Zubeldia. Si tratta di un centrale difensivo, classe 1997, in forza al Real Sociedad. Questo nome si aggiunge ...

Nerazzurri lenti e rossoneri con le scarpe invertite: 0 - 0 Diaz non lo è più dal match di Coppa Italia contro la Lazio. Chala e il procuratore chiedevano tanto e forse è stato giusto non cedere al ricatto, ma le motivazioni dell'irrigidimento rossonero ...

Calciomercato Lazio, Tare punta il Papu Gomez: la situazione Lazio News 24 'O Lione fa Novanta. Il compleanno di Vinicio: un passato glorioso tra Brindisi e Napoli “O lione è sempre o lione”. Anche a novanta anni. Sembra che sia stato ancora lui, Luis Vinicius De Menezes, Vinicio per la grande storia del calcio, ad accendere il suo Napoli ...

CALCIOMERCATO – Zaniolo: forte il pressing della Juventus. Proposto uno scambio CALCIOMERCATO – Pressing della Juventus sulla Roma per ... Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il centrocampista serbo è uno dei sogni proibiti della Vecchia Signora e dei tifosi bianconeri, ma è ...

Laè già sul mercato per provare a rafforzare la formazione in vista della prossima stagione e punta su Zubeldia Nella lista degli obiettivi didellaè spuntato un nome nuovo: quello di Igor Zubeldia. Si tratta di un centrale difensivo, classe 1997, in forza al Real Sociedad. Questo nome si aggiunge ...Diaz non lo è più dal match di Coppa Italia contro la. Chala e il procuratore chiedevano tanto e forse è stato giusto non cedere al ricatto, ma le motivazioni dell'irrigidimento rossonero ...“O lione è sempre o lione”. Anche a novanta anni. Sembra che sia stato ancora lui, Luis Vinicius De Menezes, Vinicio per la grande storia del calcio, ad accendere il suo Napoli ...CALCIOMERCATO – Pressing della Juventus sulla Roma per ... Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il centrocampista serbo è uno dei sogni proibiti della Vecchia Signora e dei tifosi bianconeri, ma è ...