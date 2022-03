2 marzo … (Di mercoledì 2 marzo 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Lo scorso venerdì Milan-Udinese è andata in scena cinque giorni prima del venticinquesimo anniversario dalla scomparsa di Amleto Frignani, campione d’Italia con il Diavolo nel 1955. Cinque annate rossonere e una in Friuli. Si spense il giorno successivo al suo sessantacinquesimo compleanno. Esattamente vent’anni fa, poco più di un mese dopo la tragedia di Vittorio Mero, morì in un incidente stradale il giocatore del Chievo Jason Mayelé, che i gialloblù avevano prelevato dal Como. Il 2 marzo 1997 andava in scena la ventiduesima giornata di campionato e quel dì Lilian Thuram realizzava la prima rete in Serie A. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 2 marzo 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Lo scorso venerdì Milan-Udinese è andata in scena cinque giorni prima del venticinquesimo anniversario dalla scomparsa di Amleto Frignani, campione d’Italia con il Diavolo nel 1955. Cinque annate rossonere e una in Friuli. Si spense il giorno successivo al suo sessantacinquesimo compleanno. Esattamente vent’anni fa, poco più di un mese dopo la tragedia di Vittorio Mero, morì in un incidente stradale il giocatore del Chievo Jason Mayelé, che i gialloblù avevano prelevato dal Como. Il 21997 andava in scena la ventiduesima giornata di campionato e quel dì Lilian Thuram realizzava la prima rete in Serie A. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

