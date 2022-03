Prime Video, grandi novità: i contenuti in arrivo e in scadenza di oggi (Di martedì 1 marzo 2022) Amazon Prime Video, i titoli in arrivo e in scadenza di oggi martedì 1 marzo: gran viavai sulla piattaforma Esattamente come il principale competitor Netflix, anche Amazon Prime Video sa bene che tenere il catalogo sempre aggiornato è uno dei requisiti fondamentali per avere successo nel mondo dello streaming. Per questo, come ogni giorno, anche oggi si registrano varie novità sulla piattaforma di Amazon, pronta ad abbracciare tanti nuovi film e alcune serie destinate ad entrare nel cuore dei telespettatori. Tra i titoli in scadenza oggi di Prime il più rumoroso è sicuramente l’addio (o l’arrivederci) a Daltanious, il robot del futuro. In questa serie anime il pianeta Terra sta ormai ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 marzo 2022) Amazon, i titoli ine indimartedì 1 marzo: gran viavai sulla piattaforma Esattamente come il principale competitor Netflix, anche Amazonsa bene che tenere il catalogo sempre aggiornato è uno dei requisiti fondamentali per avere successo nel mondo dello streaming. Per questo, come ogni giorno, anchesi registrano variesulla piattaforma di Amazon, pronta ad abbracciare tanti nuovi film e alcune serie destinate ad entrare nel cuore dei telespettatori. Tra i titoli indiil più rumoroso è sicuramente l’addio (o l’arrivederci) a Daltanious, il robot del futuro. In questa serie anime il pianeta Terra sta ormai ...

Advertising

EleonoraEvi : EUROPA VERDE SCRIVE AI VERTICI RAI: CHIEDIAMO SPAZIO NEI PALINSESTI E PROFESSIONISTI COME LA GIANNINI IN PRIME TIME… - 361_magazine : Le novità di oggi - TgrRaiVdA : Da oggi l'Usl comincerà a convocare le persone immunodepresse o che sono state sottoposte a trapianto, per invitarl… - andreastoolbox : Prime Video, le novità in uscita a marzo 2022 - broosketta : su prime video ci sono i medici? ma -