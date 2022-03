Napoli, solidarietà con l’Ucraina: il carnevale sfila con i colori della pace (Di martedì 1 marzo 2022) L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 1 marzo 2022) L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Tg1Rai : La storia di #Tetyana che ha messo in salvo più di 300 ucraini in fuga, accolti a #Napoli grazie ad una rete di sol… - PorroPaola : RT @Tg1Rai: La storia di #Tetyana che ha messo in salvo più di 300 ucraini in fuga, accolti a #Napoli grazie ad una rete di solidarietà. La… - Piergiulio58 : RT @Tg1Rai: La storia di #Tetyana che ha messo in salvo più di 300 ucraini in fuga, accolti a #Napoli grazie ad una rete di solidarietà. La… - maraferrara1 : RT @Tg1Rai: La storia di #Tetyana che ha messo in salvo più di 300 ucraini in fuga, accolti a #Napoli grazie ad una rete di solidarietà. La… - 25Lungimirante : RT @Tg1Rai: La storia di #Tetyana che ha messo in salvo più di 300 ucraini in fuga, accolti a #Napoli grazie ad una rete di solidarietà. La… -