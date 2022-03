Lucio Dalla lo sapeva | senza la gente le canzoni restano gusci vuoti

(Di martedì 1 marzo 2022) Oggi ricorrono dieci anni esattimorte di, uno dei più grandi e certamente un personaggiopoetica esclusiva. Mettere insieme mondi lontani, quasi antitetici, mescolarli e farne “cosa altra”. Questa era una prerogativa dello stile e dei contenuti di. Oggi questi concetti sono oltremodo preziosi, in tempi di guerra e divisioni. Quando ancora i russi e gli americani si contrappongono come nel brano Futura. Ecco allora che Futura, Anna e Marco, Cara, Caruso sonoche descrivono elementi antitetici: una bella ragazza e un signore che non sembra essere esattamente il suo tipo, due ragazzi che hanno aspettative diverse da un rapporto e da un amplesso.sembrava raccontarci la storia dell’uomo e delle diversità, ...

ci ha lasciati da dieci anni, ma la sua eredità di canzoni rimane con noi. La discografia diha avuto inizio nel 1964, con un 45 giri che non lasciò traccia nelle classifiche ...In occasione dell'ultimo saluto a, il compagno Marco Alemanno gli ha dedicato delle toccanti parole Il 1° marzo 2012 moriva, ma le sue canzoni rimarranno immortali. Così come non accettava etichette nell'arte, ...Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola e l'intera città di Sorrento ricordano oggi, a dieci anni dalla scomparsa, Lucio Dalla, «il concittadino onorario, ...In un momento come questo la cosa è non avere paura del futuro, comunque sia. E fare quelle operazioni che sono di grande coraggio, come mettere al mondo un figlio», diceva Lucio ...