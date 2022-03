Luca Carboni | ' Passavo le notti con Dalla e Guccini a chiacchierare in trattoria'

Advertising

inf3109 : ?Le Storie D'Amore di Luca Carboni, da #SoundHound - RADIOEFFEITALIA : Luca Carboni - Mare Mare - GammaStereoRoma : Luca Carboni - Non Finisce Mica Il Mondo - radiofmfaleria : LUCA CARBONI - LA CRAVATTA - sonikmusicnet : Ora in onda: LUCA CARBONI - MA CHE AMORE INCREDIBILE -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Carboni

leggo.it

Era un irriducibile. Dall'essere talento, a scopritore di talenti. Lucio Dalla era un talent scout ante litteram. E la storia diè la conferma. Che anni erano? 'Era il 1981. Reduce dai tre dischi - 'Come è profondo il mare' (1977), 'Lucio Dalla' (1979) e 'Dalla' (1980) - stava lavorando al primo album degli Stadio. ...Per, invece, il luogo bolognese di Lucio è "piazza Cavour, con la sala giochi dove abbiamo trascorso innumerevoli pomeriggi". Del Volo, per Gianluca Ginoble "Dalla è la storia, la nostra ...Era un irriducibile. Dall’essere talento, a scopritore di talenti. Lucio Dalla era un talent scout ante litteram. E la storia di Luca Carboni è la conferma. Che anni erano?Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.