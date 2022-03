Incidenti lavoro | si ribalta con escavatore | muore operaio

(Di martedì 1 marzo 2022) Undi 52 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere a Monno, in alta Valcamonica, nel Bresciano. Secondo i primi accertamenti, l'uomo si èto in un corso d'acqua con l'...

Agenzia ANSA

Un operaio di 52 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere a Monno, in alta Valcamonica, nel Bresciano. Secondo i primi accertamenti, l'uomo si è ribaltato in un corso d'acqua con l'...Le denunce dei falsistradali avvenivano a Palermo, ma anche in Piemonte e in Lombardia, da parte di palermitani che si recavano fuori dalla Sicilia ufficialmente "per cercare" ...2' di lettura 01/03/2022 - Purtroppo c’è ancora chi pensa di potersi sottrarre alle proprie responsabilità fuggendo dal luogo di un incidente stradale, omettendo i dovuti soccorsi e pensando di eluder ...Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Brescia. Un operaio di 52 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere a Monno ...