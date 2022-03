I fan mandano un aereo per Jess e Barù: la reazione di lui li fa infuriare (Di martedì 1 marzo 2022) Barù e Jessica sono molto amati dai fan del Grande Fratello Vip 6 e così hanno deciso di mandare loro una aereo ma la reazione di lui ha gelato tutti. Il Grande Fratello Vip 6 si avvia ormai alla fase finale e una delle ‘coppie’ più seguite dai telespettatori è quella formata da Jessica Selassié e Barù. I due gieffini hanno avuto un percorso particolare fatto di tira e molla ma hanno conquistato il pubblico a casa. Jessica Selassié e Barù-AltranotiziaBarú e Jessica si sono avvicinati molto nelle ultime settimane all’interno del Gf Vip 6. La più grande delle principesse ha dichiarato il suo interesse per il nipote di Costantino della Gherardesca quasi subito dopo il suo ingresso. Lui però ha sempre messo un freno ma ... Leggi su altranotizia (Di martedì 1 marzo 2022)ica sono molto amati dai fan del Grande Fratello Vip 6 e così hanno deciso di mandare loro unama ladi lui ha gelato tutti. Il Grande Fratello Vip 6 si avvia ormai alla fase finale e una delle ‘coppie’ più seguite dai telespettatori è quella formata daica Selassié e. I due gieffini hanno avuto un percorso particolare fatto di tira e molla ma hanno conquistato il pubblico a casa.ica Selassié e-AltranotiziaBarú eica si sono avvicinati molto nelle ultime settimane all’interno del Gf Vip 6. La più grande delle principesse ha dichiarato il suo interesse per il nipote di Costantino della Gherardesca quasi subito dopo il suo ingresso. Lui però ha sempre messo un freno ma ...

story96010 : RT @PierPura: Se i jeru mandano via soleil dal televoto e Antonio va in finale… sicuro poi si uniscono fan di soleil fan di naty è probabil… - PierPura : Se i jeru mandano via soleil dal televoto e Antonio va in finale… sicuro poi si uniscono fan di soleil fan di naty… - FedericaMontu6 : #solearmy ma noi siamo fan che sostengono o fan che mandano secce, quindi per favore EVITATE di scrivere che staser… - anninaa00 : RT @IlcummentaJosif: #gfvip Barù eletto a sposo per acclamazione dei fan e adesso, gli stessi che mandano aerei e intasano i social con l… - fuoridelia : RT @IlcummentaJosif: #gfvip Barù eletto a sposo per acclamazione dei fan e adesso, gli stessi che mandano aerei e intasano i social con l… -