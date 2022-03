Guerra Ucraina, bomba colpisce Curia Kharkiv. Il parroco: “Un inferno” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Una bomba stamani ha colpito la Curia della Chiesa cattolica di Kharkiv. Nei sotterranei, erano rifugiate 40 persone che fortunatamente sono illese. Lo racconta al Sir don Gregorio Semenkov, cancelliere della diocesi cattolica latina di Kharkiv e parroco della cattedrale. “Si è sfiorata la tragedia – racconta -. Stamattina è un inferno, la bomba è caduta sulla Curia. Ci sono stati bombardamenti in centro città. Gli attacchi hanno preso di mira gli uffici governativi, le bombe hanno colpito anche le persone che stavano aspettando per prendere il pane e proprio in quel momento una bomba è caduta sulla Curia. Ci sono tanti morti, per adesso non si hanno notizia del numero delle vittime e ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Unastamani ha colpito ladella Chiesa cattolica di. Nei sotterranei, erano rifugiate 40 persone che fortunatamente sono illese. Lo racconta al Sir don Gregorio Semenkov, cancelliere della diocesi cattolica latina didella cattedrale. “Si è sfiorata la tragedia – racconta -. Stamattina è un, laè caduta sulla. Ci sono statirdamenti in centro città. Gli attacchi hanno preso di mira gli uffici governativi, le bombe hanno colpito anche le persone che stavano aspettando per prendere il pane e proprio in quel momento unaè caduta sulla. Ci sono tanti morti, per adesso non si hanno notizia del numero delle vittime e ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - fabiottofab : RT @ladyonorato: Di fatto, è equiparabile ad una dichiarazione di guerra dell’UE alla Russia, formalizzata unilateralmente nonostante l’int… - rossomille : RT @demagistris: La Russia cessi il fuoco e l’Ucraina diventi paese neutrale,stato aperto alla fratellanza universale,ponte di un’Europa un… -