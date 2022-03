Advertising

davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Cruciani difende #Vlahovic: 'Non è un traditore, lo esponete a insulti e minacce: è una vergogna che...' - Pall_Gonfiato : #Cruciani difende #Vlahovic: 'Non è un traditore, lo esponete a insulti e minacce: è una vergogna che...' -

Ultime Notizie dalla rete : Cruciani difende

Webboh

Auriemmail capitano del Napoli e dice: ' Ha 30 anni ed il contratto in scadenza, quindi ... Sul dibattito su Insigne interviene anche Giuseppeche dice ad Auriemma : ' Ma per caso sei ...come ogni settimana ha fatto la lista dei personaggi buoni e cattivi degli ultimi giorni. Questa volta tra i cattivi c'è finita Lady Gaga , per un motivo davvero assurdo: " Pensavo di ...