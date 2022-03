Covid, ancora tanti i contagi ieri in Abruzzo e ancora 4 morti per il virus (Di martedì 1 marzo 2022) L'Aquila - Sono 459 (di età compresa tra 8 mesi e 95 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 263351. Dei positivi odierni, 373 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 72 e 95 anni, 2 provincia di Chieti e 2 in provincia dell’Aquila) e sale a 2958. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 198454 dimessi/guariti (+367 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 61939* (-4 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 12945 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 1 marzo 2022) L'Aquila - Sono 459 (di età compresa tra 8 mesi e 95 anni) i nuovi casi positivi alregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 263351. Dei positivi odierni, 373 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 72 e 95 anni, 2 provincia di Chieti e 2 in provincia dell’Aquila) e sale a 2958. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 198454 dimessi/guariti (+367 rispetto a). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 61939* (-4 rispetto a). *(nel totale sono ricompresi anche 12945 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio ...

