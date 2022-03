Blake Lively e Ryan Reynolds | un amore da red carpet

(Di martedì 1 marzo 2022) L'attrice - con indosso un vestito arcobaleno - ha accompagnato il marito alla premiére newyorkese del suo ultimo film The Adam Project. I due, sposati da dieci anni e genitori di tre bambine, durante la serata non hanno mai smesso di scambiarsi tenerezze come due fidanzatini

Neppure Hollywood resta a guardare, a partire dalla donazione di un milione di dollari di Ryan Reynolds e, sempre molto attenti alle tematiche sociali. Durante la Milano Fashion Week ...Da Ryan Reynolds ea Sean Penn, Lynch, Jolie, Cyrus. Le star pronte ad aiutare il popolo ucraino con appelli e raccolte fondi Celeb per l'Ucraina. Le star si mobilitano in supporto al popolo ucraino. ...Blake Lively è considerata una delle donne più eleganti al mondo e alla prima di The Adam Project a New York non ha tradito le aspettative, indossando un magnifico abito di Versace con uno ...Black Lively ha accompagnato il marito Ryan Reynolds alla prima di The Adam Project, apparendo elegante ed eterea sul red carpet ...