Barriera umana davanti ai blindati | Melitopol prova a resistere I russi sparano in aria IL

Tutti davanti ai convogli. Una scena eroica e drammatica , un cordone di abitanti blocca le truppe russe nelle strade di Melitopol , a sud sul Mare di Azov. Un soldato spara alcuni colpi in aria, ma ...Un drammatico confronto tra civili ucraini e una colonna di mezzi militari russi che è stata fermata lungo la strada a Melitopol, nord - est della Crimea, vicino Mariupol, da una. Gli ucraini hanno urlato: "Andate via non vi vogliamo!". I soldati russi in un primo momento puntano le armi verso i civili, ma non reagiscono. Le persone si fanno attorno e si ...Tutti davanti ai convogli. Una scena eroica e drammatica, un cordone di abitanti blocca le truppe russe nelle strade di Melitopol, a sud sul Mare di Azov. Un soldato spara alcuni colpi in aria, ma ...In molti si erano illusi che 190mila uomini e migliaia di mezzi blindati schierati su tre lati di un Paese nel bel mezzo dell’inverno servissero soltanto a dettare le condizioni della Russia all’Ucrai ...