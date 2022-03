Accoltellato e ucciso durante una rapina: Diego aveva 41anni (Di martedì 1 marzo 2022) rapinato e Accoltellato mentre tornava a casa dal lavoro a Chicago . Così è morto Diego Damis , 41anni, italiano originario di Assisi, che dal 2015 viveva negli Stati Uniti. L'aggressione è avvenuta ... Leggi su leggo (Di martedì 1 marzo 2022)to ementre tornava a casa dal lavoro a Chicago . Così è mortoDamis ,, italiano originario di Assisi, che dal 2015 viveva negli Stati Uniti. L'aggressione è avvenuta ...

Advertising

SkyCloudSurfer : RT @MMastrantuono: 'Hanno ucciso un ragazzo, aveva 26 anni. Per cosa? Perché aveva solo targhe bielorusse' Secondo un testimone oculare, a… - giusymum : RT @MMastrantuono: 'Hanno ucciso un ragazzo, aveva 26 anni. Per cosa? Perché aveva solo targhe bielorusse' Secondo un testimone oculare, a… - FashionWordrobe : RT @MMastrantuono: 'Hanno ucciso un ragazzo, aveva 26 anni. Per cosa? Perché aveva solo targhe bielorusse' Secondo un testimone oculare, a… - GiorgioAntonel1 : RT @MMastrantuono: 'Hanno ucciso un ragazzo, aveva 26 anni. Per cosa? Perché aveva solo targhe bielorusse' Secondo un testimone oculare, a… - panfilotto : RT @MMastrantuono: 'Hanno ucciso un ragazzo, aveva 26 anni. Per cosa? Perché aveva solo targhe bielorusse' Secondo un testimone oculare, a… -