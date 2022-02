Advertising

DiMarzio : #PremierLeague I Il @LUFC saluta Marcelo #Bielsa. Una storia d'amore incancellabile - sportli26181512 : Leeds: Bielsa esonerato, può partire un big: L'esonero di Marcelo Bielsa potrebbe portare all'addio del centrocampi… - kekko_molise87 : @MarcoRagnoSBT @leleraffa2 @pisto_gol Mentre se non ci riuscirà , si dirà che senza Bielsa il Leeds è sceso in Cham… - kekko_molise87 : @MarcoRagnoSBT @leleraffa2 @pisto_gol Quindi per capirci, se il suo successore riuscirà a salvare il Leeds che con… - CalcioPillole : Il #Fenerbahce starebbe pensando al neo esonerato dal #Leeds #Bielsa per la panchina del club turco, attualmente in… -

Ultime Notizie dalla rete : Leeds Bielsa

... è sempre più vicina la nomina dell'americano Jesse Marsch , ex allenatore del Salisburgo - esonerato dal Lipsia qualche mese fa - , come sostituto di Marceloalla panchina delCommenta per primo Dopo l'esonero dell'allenatore del, Marcelo, il centrocampista Kalvin Phillips lo ha salutato e ringraziato attraverso un tweet: 'Grazie Marcelo per tutto quello che hai fatto per me. Hai visto in me ciò che non vedevo ...Lo svedese classe 2000 nominato dall'ex bomber di razza del calcio inglese nella Top 11 della settimana in Premier League. Col Leeds è arrivato il suo secondo gol con la maglia del Tottenham ...Il tecnico del City tesse le lodi di Marcelo Bielsa, sollevato dall'incarico dopo la sconfitta per 4-0 del suo Leeds contro il Tottenham di Antonio Conte.