Advertising

TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Solidarietà alla giornalista Monica Fiorato e a suo marito Vincenzo Iacovino per l'incendio della loro auto. FdI chiede l'i… - ilgiornale : Solidarietà alla giornalista Monica Fiorato e a suo marito Vincenzo Iacovino per l'incendio della loro auto. FdI ch… - ElioLannutti : Questo è il vero mondo che sta dietro la movida- Bruciata a Monterotondo l’auto di Cinzia Fiorato - _DAGOSPIA_ : 'QUESTO È IL VERO MONDO CHE STA DIETRO LA MOVIDA' - BRUCIATA A MONTEROTONDO L’AUTO DI CINZIA FIORATO… - infoitinterno : Bruciata l'auto della giornalista del Tg1 - Cronaca - -

Ultime Notizie dalla rete : Bruciata auto

di Loredana Del Ninno A fuoco la notte scorsa a Monterotondo l'della giornalista del Tg1 Cinzia Fiorato e del compagno, l'avvocato giuslavorista Vincenzo Iacovino. Le fiamme hanno lambito anche le vetture parcheggiate ai lati della Land Rover della coppia, ...Denuncia la movida e le bruciano l'. Lo spiacevole episodio è capitato a Cinzia Fiorato , giornalista del Tg1. La sua Land Rover, parcheggiata in piazza della Libertà, nel centro di Monterotondo vicino a Roma, è stata data alle ...A bruciare una Renault Clio, in via Vespucci. L’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme, nonostante l’arrivo tempestivo di una squadra dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento, ...Solidarietà alla giornalista Monica Fiorato e a suo marito Vincenzo Iacovino per l'incendio della loro auto. FdI chiede l'intervento del Viminale ...