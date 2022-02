"Qui è l'Apocalisse". Crisi in Ucraina, Joe Bastianich al confine: "Mancano cibo e acqua" (Di domenica 27 febbraio 2022) "La situazione è apocalittica, sto vedendo scene che ricordano le immagini della seconda guerra mondiale". Joe Bastianch, inviato speciale de Le Iene al confine tra Polonia e Ucraina, racconta una realtà devastante, provocata dall'invasione russa. "Le famiglie al confine si dividono, perché gli uomini ucraini tra i 18 e i 60 anni non possono uscire dal Paese, sono tutti chiamati in servizio. Le donne, i bambini e gli anziani impiegano 30 ore a superare il confine e poi camminano nei boschi, perché in Polonia non sanno dove andare". Parlando dei profughi, poi, Bastianich ha continuato: "O c'è qualcuno che li aspetta oppure è il caos. Non ci sono posti per dormire, non ci sono campi, Mancano cibo, acqua, coperte, pannolini. Serve tutto: sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) "La situazione è apocalittica, sto vedendo scene che ricordano le immagini della seconda guerra mondiale". Joe Bastianch, inviato speciale de Le Iene altra Polonia e, racconta una realtà devastante, provocata dall'invasione russa. "Le famiglie alsi dividono, perché gli uomini ucraini tra i 18 e i 60 anni non possono uscire dal Paese, sono tutti chiamati in servizio. Le donne, i bambini e gli anziani impiegano 30 ore a superare ile poi camminano nei boschi, perché in Polonia non sanno dove andare". Parlando dei profughi, poi,ha continuato: "O c'è qualcuno che li aspetta oppure è il caos. Non ci sono posti per dormire, non ci sono campi,, coperte, pannolini. Serve tutto: sono ...

