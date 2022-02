Irving | Spero di tornare a giocare anche in casa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Irving Spero

Le parole di Kyrie, autore di una prestazione maiuscola nella vittoria dei suoi Nets contro i Bucks di Giannis: per lui ben 38 punti e 5 assist. I Nets, al momento, possono sfruttarlo solo in trasferta: non è ...... la risposta è stato un rapido e conciso ' Lo'. Segno che comunque il rientro in campo non è ...domande su come vede se stesso al fianco di due stelle del calibro di Kevin Durante e Kyrie,...Le parole di Kyrie Irving, autore di una prestazione maiuscola nella vittoria dei suoi Nets contro i Bucks di Giannis: per lui ben 38 punti e 5 assist. I Nets, al momento, possono sfruttarlo solo in t ...La stella dei Nets decisiva per il successo sui Bucks aspetta ancora il via libera per le partite casalinghe: So di non essere l'unico in questa situazione.