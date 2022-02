Atletica | Zaynab Dosso | “Mi merito un 8 | ma ho fatto degli errori Ai Mondiali voglio essere perfetta”

(Di domenica 27 febbraio 2022) Un vero e proprio fulmine ad Ancona, sede dei campionati italiani dileggera indoor.era molto attesa nei 60 metri piani, non solo per il titolo, ma soprattutto per il tempo. Lo scorso 11 febbraio l’azzurra aveva eguagliato lo storico record nazionale di Marisa Masullo (7.19) al coperto, datato 1983, e la voglia era quella di fare ancora meglio e di non condividere ulteriormente questo primato con la celebre velocista nostrana nella specialità. L’occasione era quella dell’atto conclusivo di questi Assoluti. Ebbene, la velocista reggiana ha risposto presente vincendo con l’eccellente crono di 7.16, togliendo quindi tre centesimi al record italiano citato. Una prova che consente all’atleta nostrana di guardare con fiducia in vista deia Belgrado (Serbia) nel weekend del 18-20 ...

Advertising

Eurosport_IT : ZAYNAB DOSSO NELLA STORIA ?? Dopo 39 anni è suo il nuovo record nei 60m: il cronometro si ferma a 7”16 ?? #Atletica… - DelbonoRoberto : RT @Eurosport_IT: ZAYNAB DOSSO NELLA STORIA ?? Dopo 39 anni è suo il nuovo record nei 60m: il cronometro si ferma a 7”16 ?? #Atletica #Doss… - billjavelin : RT @atleticaitalia: #atletica RECORD ITALIANO! ZAYNAB DOSSO 7.16! l'azzurra ora è la donna più veloce di sempre nei 60 indoor #indoor2022… - MorgothFaber81 : RT @Eurosport_IT: ZAYNAB DOSSO NELLA STORIA ?? Dopo 39 anni è suo il nuovo record nei 60m: il cronometro si ferma a 7”16 ?? #Atletica #Doss… - Eurosport_IT : Zaynab aveva già eguagliato il record di Maria Masullo, oggi lo supera diventando l’azzurra più veloce di sempre ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Zaynab

I risultati principali di giornata (in aggiornamento) 60 metri maschili: Marcell Jacobs vince in 6'55 (in batteria 6'57) 60 metri femminili:Dosso domina la batteria con 7'19 e stabilisce il nuovo record italiano in finale con 7'16 800 metri femminili: Gaia Sabbatini vince in 2.01.08 la Serie 2 Salto in lungo con Larissa ...Marcell Jacobs vince nei 60 metri ai campionati assoluti indoor di Ancona 2022 di. Il due volte medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino corre per la prima volta sul suolo ...Strepitosa...ATLETICA - Una giornata da ricordare per Zaynab Dosso che ha stampato il nuovo record italiano sui 60 metri indoor. La velocista azzurra aveva già eguagliato ...Un vero e proprio fulmine ad Ancona, sede dei campionati italiani di atletica leggera indoor. Zaynab Dosso era molto attesa nei 60 metri piani, non solo per il titolo, ma soprattutto per il tempo. Lo ...