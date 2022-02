Terremoto in Piemonte, epicentro a Cuneo: avvertito anche a Torino (Di sabato 26 febbraio 2022) Una scossa di Terremoto è stata registrata alle 15.49 in Piemonte ed è stata avvertita anche a Torino con numerose segnalazioni sui social. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha avuto magnitudo di 3.4, con epicentro a Polonghera, nel Cuneese. Al momento alla centrale dei vigili del fuoco non sono segnalati problemi. Si tratta della terza scossa di Terremoto nel corso di un mese registrata in Piemonte. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di sabato 26 febbraio 2022) Una scossa diè stata registrata alle 15.49 ined è stata avvertitaa Torino con numerose segnalazioni sui social. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha avuto magnitudo di 3.4, cona Polonghera, nel Cuneese. Al momento alla centrale dei vigili del fuoco non sono segnalati problemi. Si tratta della terza scossa dinel corso di un mese registrata in. L'articolo proviene da Nuova Società.

