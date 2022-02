Ricercatori: “Basta precarierà in Irccs e Izs italiani” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nella “ricerca sanitaria pubblica c’è tanta eccellenza ma anche tanta precarieta”. E’ l’appello che lancia l’Associazione Ricercatori in sanità – Italia (Arsi) denunciando le anomali del Pnrs, il Programma nazionale della ricerca sanitaria. “La stabilizzazione dei Ricercatori deve passare dal ministero della Salute, aspettiamo un incontro con Speranza”, affermano i vertici dell’associazione all’Adnkronos Salute che annunciano “altre forme di protesta dopo le manifestazioni con i camici stesi organizzate lo scorso 14 febbraio”. “Negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) e negli Istituti zooprofilattici sperimentali (Izs) pubblici, gli Istituti di ricerca sanitaria/biomedica afferenti al ministero della Salute, lavorano 1600 professionisti tra Ricercatori e collaboratori alla ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nella “ricerca sanitaria pubblica c’è tanta eccellenza ma anche tanta precarieta”. E’ l’appello che lancia l’Associazionein sanità – Italia (Arsi) denunciando le anomali del Pnrs, il Programma nazionale della ricerca sanitaria. “La stabilizzazione deideve passare dal ministero della Salute, aspettiamo un incontro con Speranza”, affermano i vertici dell’associazione all’Adnkronos Salute che annunciano “altre forme di protesta dopo le manifestazioni con i camici stesi organizzate lo scorso 14 febbraio”. “Negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico () e negli Istituti zooprofilattici sperimentali (Izs) pubblici, gli Istituti di ricerca sanitaria/biomedica afferenti al ministero della Salute, lavorano 1600 professionisti trae collaboratori alla ...

