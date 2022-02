Mattarella | fra gli Stati serve rispetto e collaborazione

(Di sabato 26 febbraio 2022) "Non perdete questa fiducia e questo modo di stare insieme conperché se si afferma nella società anche tra gli adulti si afferma anche tra gliile la reciproca"...

mimma42 : RT @Amadeus1889: Ma è vero che fra le nefandezze fatte contro il nostro paese da #Mattarella c'è da aggiungere anche di aver posto a capo d… - riv_fra : RT @ilgiornale: Mattarella riunisce il Consiglio supremo di Difesa: 'Agire con forza per ristabilire la pace'. Oggi il Cdm potrebbe già esa… - Fra_Teodori : RT @sole24ore: Mattarella: 'Follia della guerra non può distruggere 70 anni di pace e cooperazione' - Il Sole 24 ORE

Il Presidente della Repubblica Sergio, in occasione della sua visita a Corviale quartiere della Periferia di Roma dove è stato inaugurato un nuovo campo di calcio a 11 nell'ambito della ...... di grande potenza e chiarezza come sempre, del Presidente della Repubblica Sergioin ... commentando le espressioni del presidente della Russia alla luce del conflittoRussia e Ucraina. ...Roma, 26 feb. (askanews) - 'Non perdete questa fiducia e questo modo di stare insieme con rispetto perché se si afferma nella società anche tra ...Fra questi un 26enne catturato nel complesso di edilizia popolare ... Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto visita ieri a Norcia, la città che venne colpita da un terribile ...