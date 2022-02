Inter | la macchina si è inceppata Il problema? L' incomunicabilità tra gli attaccanti

(Di sabato 26 febbraio 2022) La squadra di Inzaghi non approfitta del pari casalingo del Milan contro l'Udinese e non riesce a battere il Genoa nella trasferta di Marassi (0 - 0). Il punto del nostro inviato Filippo Conticello

La squadra di Inzaghi non approfitta del pari casalingo del Milan contro l'Udinese e non riesce a battere il Genoa nella trasferta di Marassi (0 - 0). Il punto del nostro inviato Filippo ConticelloGià, perché a ridare morale al Milan uscito furibondo da San Siro ci ha pensato l', fermata ... Lada gol vista fino a Natale, infatti, s'è inceppata e ora non si può più parlare di caso: ...Venerdì di Serie A che ha visto Milan e Inter raccogliere ancora pochissimo ... Pazzesco per una squadra che nel 2021 invece pareva macchina perfetta negli ultimi 30 metri e non solo. Con queste ...I nerazzurri bloccati dal Genoa: senza gol da 313 minuti. E dopo 4 anni restano a secco di successi per 4 turni ...