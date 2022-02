Advertising

ansa_liguria : Covid: Liguria, ancora in calo positivi e ospedalizzati - COVIDbot_ITA : RT @RegLiguria: VACCINAZIONI ANTI COVID LIGURIA 26 FEBBRAIO 2022 Vaccini somministrati: 3.390.606 ?? Prima e seconda dose: 1.193.676 ?? In… - qn_lanazione : Covid Liguria, scendono ancora positivi e ricoveri. I dati del #26febbraio - RegLiguria : VACCINAZIONI ANTI COVID LIGURIA 26 FEBBRAIO 2022 Vaccini somministrati: 3.390.606 ?? Prima e seconda dose: 1.193.6… - Marcel_Bel89 : Covid: Liguria, ancora in calo positivi e ospedalizzati -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

Sono 6, 2 di oggi, i decessi di persone con diagnosi di- 19 comunicati dall'Unità di Crisi ...Sono 1.008 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in, a fronte di 10.641 ......- Romagna Piemonte Marche Calabria Abruzzo SardegnaUmbria Friuli Venezia Giulia Le altre regioni Omicron 2 è più pericolosa della 1? Cosa dicono i dati e gli esperti Il bollettinodi ...I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 72 ... Cinque sono i nuovi positivi non residenti in Liguria. Attualmente i positivi sono 15150, 480 meno di ieri. I guariti sono 1484.Saranno 68.400 le dosi di vaccino Novavax consegnate domani a Cerignola dai furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, SDA, presso il presidio ospedaliero Giuseppe Tatarella, in via Trinitapoli.