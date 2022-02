Calcio: Serie A. Sabatini 'Salernitana dimostra di essere squadra vera' (Di sabato 26 febbraio 2022) "Un punto è meglio di zero, dà continuità e ha il suo peso", dice il ds granata SALERNO - "Sono molto orgoglioso perché la squadra si sta costruendo precocemente, è stata assembrata in pochi giorni. ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) "Un punto è meglio di zero, dà continuità e ha il suo peso", dice il ds granata SALERNO - "Sono molto orgoglioso perché lasi sta costruendo precocemente, è stata assembrata in pochi giorni. ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan, non c'è solo Udogie: dal gol tolto a Kessie col Napoli al 'dramma' Serra - Gazzetta_it : Roma, perdite in aumento: il rosso sale a 113 milioni - Gazzetta_it : #Juve, chi è Gravenberch, il primo nome per il centrocampo in estate - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Vincono Cremonese, Benevento e Parma, pari in Como-Brescia: tutti i risultati - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Vincono Cremonese, Benevento e Parma, pari in Como-Brescia: tutti i risultati -