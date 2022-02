VIDEO Andrey Rublev va in finale a Dubai e lancia un messaggio | “No war please”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Al termine di un match durissimo contro Hubert Hurkacz, vinto al tiebreak del terzo dopo essere stato anche sotto di un set,, tennista russo, ha voluto mandare uncontro la guerra che il suo stesso paese ha ingaggiato contro l’Ucraina, invadendone il territorio. Ormai è tradizione da qualche anno che al vincitore di un match in quasi qualunque torneo, venga consegnato un pennarello con cui scrivere un piccolosulla telecamera, in modo da mostrarlo a spettatori e soprattutto telespettatori. Quello che spesso è un momento di leggerezza, a volte divertente, a volte anche un po’ imbarazzante per giocatori con poca fantasia, si è trasformato oggi in un’occasione perdire un piccolo ma importante appello. “No war” sono ...

Le fa eco anche il campione russo Andrey Rublev, che parla così in un video pubblicato su Instagram: 'Lo sport unisce sempre. In questi momenti capisci quanto una mia partita sia poco importante ...