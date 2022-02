Uomini e Donne, Armando Incarnato fischiato dal pubblico: la reazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come ormai accade sempre più spesso, nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, Armando Incarnato ha dovuto fare i conti con l’antipatia che da tempo ormai gli riserva il pubblico del programma. Invitato da Maria De Filippi a sedersi a centro studio per conoscere una dama arrivata per lui, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne è stato letteralmente sommerso dai fischi, un po’ come accade quando afferma una delle sue opinioni controverse su quanto accade nel talk-show di Canale 5. Stavolta Armando Incarnato ha reagito piccato, e voltandosi verso il pubblico seduto dietro i troni e gli opinionisti, ha esclamato ironicamente: “Se volete torno al mio posto” (ma ovviamente non l’ha fatto). Dello ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come ormai accade sempre più spesso, nel corso dell’ultima puntata diandata in onda,ha dovuto fare i conti con l’antipatia che da tempo ormai gli riserva ildel programma. Invitato da Maria De Filippi a sedersi a centro studio per conoscere una dama arrivata per lui, il cavaliere del trono over diè stato letteralmente sommerso dai fischi, un po’ come accade quando afferma una delle sue opinioni controverse su quanto accade nel talk-show di Canale 5. Stavoltaha reagito piccato, e voltandosi verso ilseduto dietro i troni e gli opinionisti, ha esclamato ironicamente: “Se volete torno al mio posto” (ma ovviamente non l’ha fatto). Dello ...

