**Ucraina: Draghi, 'essenziale appoggio di tutte le forze politiche'**

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "E' essenziale il vostro appoggio – della maggioranza e dell'opposizione". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera con un'informativa urgente sul conflitto in Ucraina. "In queste ore - ha aggiunto - mi sono arrivate dichiarazioni di sostegno da tutti i gruppi politici e dai loro leader. Vorrei ringraziarli tutti. Vi sono sinceramente grato, perché il Parlamento è il centro della nostra democrazia, la casa di tutti gli Italiani e la sua vicinanza esprime la vicinanza del Paese".

